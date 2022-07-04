В Воронеже мужчина обокрал соседку, с которой скандалил

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию обратилась 34-летняя жительница Воронежа, квартиру которой обокрали. Пока она была на работе, из жилища вынесли технику и деньги. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 4 июля.

Стражи порядка установили, что к краже может быть причастен ее 35-летний сосед. Они долгое время конфликтовали. Мужчину задержали дома и доставили в отдел полиции. Там он признался, что вскрыл замок соседки и обчистил квартиру. В подтверждение его слов правоохранители нашли у него дома краденное имущество.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.