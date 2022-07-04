Воронежские легкоатлеты завоевали медали всех достоинств на Кубке страны

Светлана Аплачкина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Выступая на этих турнирах, спортсмены набирают рейтинговые очки для поездки на первую Всероссийскую спартакиаду между субъектами РФ по летним видам спорта, которая пройдет в Челябинске с 25 по 28 августа.

В Брянске на дистанции 1500 метров победу наша Светлана Аплачкина. На последнем круге она вышла вперед с четвертого места и уверенно финишировала в одиночестве с лучшим результатом сезона в стране - 4 минуты 5,51 секунды. Отрыв от ближайшей преследовательницы Елены Коробкиной (Москва, Липецкая область) составил больше секунды - 4:06.90. На дистанции 400 метров с барьерами второй результат показала Эмилия Тангара. На последнем барьере она настигла и обогнала лидера Кристину Вершинину, но у той было больше сил на финишное ускорение. В итоге с личным рекордом - 57.10 - Тангара стала серебряным призером. Победительнице она уступила 0,04 секунды.

Еще одним героем Кубка стал воронежец Юрий Ожгибесов. В прыжках в длину он завоевал бронзовую награду. Во второй попытке наш спортсмен прыгнул на 7 м 84 см, что позволило ему замкнуть тройку сильнейших. Также бронзовым призером турнира стал один из сильнейших спринтеров страны Владислав Доронин. На дистанции 200 метров он показал третий результат - 20.77 секунды. Быстрее него были только Александр Николаев (20,70) и Ярослав Ткалич (20,46). Третью бронзу воронежскому региону принесла женская эстафета 4x100 м. Наш квартет в составе: Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова, показал третье время – 46,22 секунды. Меньше секунды наши девушки уступили представительницам Санкт-Петербурга, а победили в эстафете спортсменки Краснодарского края с результатом 45,42 секунды.