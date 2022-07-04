Воронежцам рассказали, сколько пар поженятся в День семьи, любви и верности

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в День семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля, зарегистрировать свой брак планируют 229 пар. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

В ЗАГСах Воронежа зарегистрировать свои отношения собираются 126 пар, а в районах области – 103. В этот день в главном Дворце бракосочетания в столице Черноземья запланировали 37 церемоний. В Железнодорожном отделе ЗАГС распишутся 34 пары, в Коминтерновском — 28, а в Советском — 27.

Напомним, День семьи любви и верности отмечают в России с 2008 года. В этом году празднику присвоили статус государственного.

Также в Управлении ЗАГС региона пояснили, что с середины июня в некоторых отделах изменился график работы. Например, во Дворце бракосочетания на молодоженов теперь будут регистрировать по субботам с 08.00 до 16.30.