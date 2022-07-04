Еще у 93 воронежцев нашли коронавирус за сутки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 93 жителей Воронежской области. Всего с начала пандемии число подтвержденных случаев возросло до 388 885. Свежей статистикой поделились в федеральном оперштабе 4 июня.

Госпитализация потребовалась десяти воронежцев. У остальных заболевание протекает в достаточно легкой форме.

Также за последние 24 часа от осложнений, вызванных этой опасной болезнью, умерли двое пациентов. Общее число жертв ковида на данный момент составляет 8 338 человек.

Ну и 72 человека из Воронежской области успешно победили коронавирус. Их выписали из стационаров и амбулаторного лечения. Общее число выздоровевших возросло до 379 464.