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Происшествия4 июля 2022 9:37

В Воронежской области утонул 4-летний ребенок

Трагедия произошла в одном из водоемов Терновского района
Алексей СЕРГУНИН
Выехавшие на место следователи СК РФ по Воронежской области осмотрели место происшествия. Фото из телеграм-канала регионального управления СК.

Выехавшие на место следователи СК РФ по Воронежской области осмотрели место происшествия. Фото из телеграм-канала регионального управления СК.

По предварительным данным, 3 июля в вечернее время в селе Русаново Терновского района 4-летний мальчик с мамой гуляли вдоль реки Савала. Шедшая с коляской женщина в какой-то момент заметила отсутствие ехавшего на велосипеде 4-летнего сына рядом. Через некоторое время тело ребенка без признаков жизни было обнаружено в водоеме неподалеку от берега.

Выехавшие на место следователи СК РФ по Воронежской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначали судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщает телеграм-канал регионального управления СК.