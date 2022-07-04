Зажигалку нашли в упаковке с пряниками в Воронежской области

Жители Россошанского района в Воронежской области во время чаепития нашли в упаковке с пряниками инородный предмет, а именно – зажигалку. Она была обильно покрыта сахарной глазурью. Снимками находки очевидцы поделились в группе «Подслушано. Россошь» 3 июля.

Впрочем, автор поста ситуацию воспринял с юмором.

– Сидим, едим пряники с чайком, присмотрелся и нашел такой вот бонус в пачке от производителя... Производство Острогожск, – написал он.

Его настроение поддержали и пользователи. Кто-то предположил, что владелец предмета остался «без перекура». Другие назвали лакомство «Зажигательные пряники». Третьи выдвинули версию, как она туда попала: «Перепутали просто, со всеми бывает».

Ранее жительница города Лиски сообщали также в соцсетях, что нашла в хлебе канцелярскую кнопку.