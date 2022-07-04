В Воронеже в столкновении четырех автомобилей пострадал один человек

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 3 июля, в 14:00 в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко 40-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны улицы Хользунова в сторону бульвара Победы. Мужчина не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», под управлением 25-летнего местного жителя, осуществляющим поворот налево. От удара, по инерции «Форд» въехал в «Форд Транзит», под управлением 40-летнего жителя Бутурлиновки, а также в «Фольксваген Каддель».

В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.