В Воронеже на могиле Юрия Хоя собрались поклонники его таланта

Юрия Хоя помнит вся страна. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже на могиле Юрия Клинских, более известного как Юрий Хой, сегодняшним утром собрались свыше 40 человек, включая целые семьи из Краснодара, МинВод, Владимира, Москвы, Тамбова. В этот день 22 года назад не стало лидера культовой панк-группы «Сектор газа».

На могиле Юрия Хоя собрались целые семьи из Краснодара, МинВод, Владимира, Москвы, Тамбова. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Поклонники творчества недоумевают, что в Воронеже до сих пор нет памятника их кумиру. Местные власти уже не первый год размышляют на тему его актуальности. Тем не менее, за последний месяц песни Хоя исполняли два симфонических оркестра – в Донецке играли «Пора домой», в Воронеже – «Туман».