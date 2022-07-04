В Воронежской области кассир похитила более 3,1 млн рублей

В соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» даме грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России по Борисоглебску с заявлением обратился директор оптовой продуктовой базы. Мужчина сообщил о недостаче денежных средств в кассе фирмы.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения ЭБиПК ОМВД задержали 40-летнюю местную жительницу, которая осуществляла трудовую деятельность в данной организации в должности продавца-кассира. Общая сумма ущерба владельцу фирмы составила более 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» даме грозит до десяти лет лишения свободы.