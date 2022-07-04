В Воронеже снесли постройку на пути Остужевской развязки

От постройки ничего не осталось Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже демонтировали последнее препятствие на пути строительства новой Остужевской развязки – частную надворную постройку, которая находилась прямо под виадуком.

Напомним, вопрос сноса сарая на частном участке решался несколько месяцев. В мэрии рассказали, что окончательную сумму компенсации, которую получит владелец постройки, определили через суд.

Работы по строительству развязки продолжаются уже год Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Строительство транспортной развязки на улице Остужева началось год назад. Работы пройдут в три этапа, завершить их планируется до конца 2022 года. Новая развязка позволит разгрузить направление и направит поток машин к трассе «Дон».