В Воронеже снесли постройку на пути Остужевской развязки

От постройки ничего не осталось
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
В Воронеже демонтировали последнее препятствие на пути строительства новой Остужевской развязки – частную надворную постройку, которая находилась прямо под виадуком.
Напомним, вопрос сноса сарая на частном участке решался несколько месяцев. В мэрии рассказали, что окончательную сумму компенсации, которую получит владелец постройки, определили через суд.
Работы по строительству развязки продолжаются уже год
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Строительство транспортной развязки на улице Остужева началось год назад. Работы пройдут в три этапа, завершить их планируется до конца 2022 года. Новая развязка позволит разгрузить направление и направит поток машин к трассе «Дон».