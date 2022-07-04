Пьяный воронежец на «Фольксвагене» въехал в дорожное ограждение

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне, 3 июля, примерно в 17:40 в Воронеже на улице Краснознаменной 46-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался от улицы Чапаева в сторону улицы Матросова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не справился с управлением своего транспортного средства и наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.