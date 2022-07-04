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Происшествия4 июля 2022 7:30

Пьяный воронежец на «Фольксвагене» въехал в дорожное ограждение

С телесными повреждениями мужчину доставили в медицинское учреждение
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне, 3 июля, примерно в 17:40 в Воронеже на улице Краснознаменной 46-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался от улицы Чапаева в сторону улицы Матросова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не справился с управлением своего транспортного средства и наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.