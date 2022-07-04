За кражу продуктов со склада магазина воронежца осудили на 200 часов обязательных работ

Кантемировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 53-летнего местного жителя по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, назначив 200 часов обязательных работ. 11 марта этого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения похитил продукты со склада магазина «Сто пудов» в Кантемировке. С собой он унес шесть банок с маринованными грибами, шесть банок тушеной говядины и одну бутылку пива. Ущерб, причиненный торговой точке, составил 1408 рублей. Впоследствии часть похищенного была возвращена.

В соответствии с ч.1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору Кантемировского районного суда от 4 марта этого года (п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ), и окончательно назначено наказание в виде обязательных работ на 380 часов. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.