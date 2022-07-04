Воронежские гиревики завоевали пять медалей на первенстве мира

Воронежские триумфаторы первенства мира. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Бишкеке состоялось первенство мира по гиревому спорту, по итогам которого все пять представителей Воронежской области заняли призовые места. Среди юношей 14-16 лет в весовой категории до 63 кг Вадим Гениевский завоевал золотую медаль в «толчке длинным циклом (ДЦ)». В течение 10 минут спортсмен сделал 126 подъемов гири 16 кг. Также среди юношей не старше 16 лет в этом же упражнении завоевал медаль Кирилл Жданов. Он занял третье место в весе до 68 кг. Парень сделал 106 подъемов.

Среди девушек 16-18 лет Виктория Воропаева заняла первое место. В упражнении «толчок ДЦ» она сделала 90 подъемов гирями по 16 кг. В первый день соревнований Егор Диденко (14-16 лет) стал победителем турнира в двоеборье, а Дарья Гридина (17-18 лет) заняла третье место в упражнении «рывок».

Отметим, что Диденко, Гридина, Гениевский и Жданов являются воспитанниками Василия Кожушко из Богучара, а Виктория Воропаева тренируется в Боброве под руководством Николая Сорокина.