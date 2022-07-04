За вырубку девяти деревьев воронежцев оштрафовали на 5,5 млн рублей

Общий объем древесины составил свыше 47-ми кубометров. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Грибановский районный суд признал виновными 65-летнего и 35-летнего местных жителей по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В январе прошлого года подсудимые, не имея разрешительных документов на лесозаготовительные работы, спилили три дуба и шесть ясеней. Общий объем древесины составил свыше 47-ми кубометров. Своими действиями подсудимые причинили ущерб на 5,26 миллиона рублей. Мужчины согласились с предъявленным обвинением, но размер ущерба назвали завышенным.

В итоге им назначали условные сроки на два года и шесть месяцев с испытательными сроками на два и три года. Кроме того, в отношении осужденных был установлен ряд ограничений и обязанностей. Осужденным также придется выплатить штраф в размере 5,24 миллиона. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.