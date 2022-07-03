Воронежский «Факел» проиграл «Локомотиву» в Москве

Через несколько мгновений Изидор забьет решающий четвертый гол. Фото: группа ФК "Локомотив" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Во втором контрольном матче летнего межсезонья «Факел» померялся силами со столичным «Локомотивом» в Москве. Команды договорились сыграть вместо обычных 90 минут 120.

Уроки «Ростова» не были выучены: уже на третьей минуте железнодорожники открыли счет – гол забил Тикнизян после передачи Живоглядова. Потом гости немного освоились, пару раз даже выручил «Локомотив» его вратарь, бразильский россиянин Гильерме.

В начале матча Гильерме пару раз выручил свою команду. Фото: группа ФК "Локомотив" ВКонтакте. Фото: другой источник.

А на 20 минуте Керк удачно запрессинговал нашего игрока, вышел один на один и не промахнулся – 2:0.

На 43 минуте Тикнизян едва не оформил дубль, мяч после его удара попал в штангу. И вскоре последовало наказание. Дмитриев на 47 минуте отыграл один гол – 2:1. Однако на 52-й классно раздававший передачи в этом матче Живоглядов точно навесил на Камано, и тот головой отправил в ворота воронежской команды третий мяч.

Камано забивает третий гол. Фото: группа ФК "Локомотив" ВКонтакте. Фото: другой источник.

«Факел» не сдавался. На 61 минуте Гонгадзе снова свел преимущество «Локомотива» до минимума – 3:2. На 73-й железнодорожников спасла перекладина, а на 75-й – их второй вратарь Худяков, вышедший на замену.

Если бы не Худяков, "Факел" вполне мог сравнять счет. Фото: группа ФК "Локомотив" ВКонтакте. Фото: другой источник.

А вот голкипер «Факела» на 89 минуте был бессилен. Изидор последовал примеру Керка и после удачного прессинга ворвался в штрафную, на ложном замахе уложил защитника и вратаря и 4:2.

Пока, судя по всему, оборона «Факела», мягко говоря, не крепка в противостоянии с командами Премьер-лиги. Напомним, «Ростову» воронежский клуб уступил – 0:2. В двух матчах шесть пропущенных мячей, в среднем по три в каждом. При том, что защитная линия выглядит более укомплектованной в нашей команде, чем какая-либо еще.

Следующий контрольный матч «Факел» проведет с московским «Торпедо» 9 июля. Точнее, игр будет целых две. Cкорее всего, в недавнем прошлом команды ФНЛ, а ныне клубы Премьер-лиги сразятся друг с другом двумя составами.