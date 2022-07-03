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Общество3 июля 2022 15:50

За ложный донос воронежец получил условный срок

Мужчина сообщил в полицию, что на него напал знакомый
Мария Щербакова
Слова мужчины опровергла полицейская проверка

Слова мужчины опровергла полицейская проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Острогожский районный суд приговорил жителя Воронежской области на год лишения свободы условно за ложный донос. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обратился в полицию с заявление на знакомого. Он рассказал, что мужчина якобы угрожал ему, а потом ударил ножом в шею и бедро. Слова заявителя опровергла полицейская проверка. Оказалось, что мужчин нападение придумал. При этом его предупреждали об уголовной ответственности за ложные показания.