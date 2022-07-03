За ложный донос воронежец получил условный срок

Слова мужчины опровергла полицейская проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Острогожский районный суд приговорил жителя Воронежской области на год лишения свободы условно за ложный донос. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обратился в полицию с заявление на знакомого. Он рассказал, что мужчина якобы угрожал ему, а потом ударил ножом в шею и бедро. Слова заявителя опровергла полицейская проверка. Оказалось, что мужчин нападение придумал. При этом его предупреждали об уголовной ответственности за ложные показания.