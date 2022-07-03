Пьяная езда подвела воронежца под уголовное дело

В апреле 2022 года на Ленинском проспекте полицейские оставили автомобиль ВАЗ 2113. За рулем был 28-летний воронежец, по внешнему виду которого было видно, что он пьян. Подозрения подтвердил результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Проверка показала 0,4 мг/л. Оказалось, что мужчина уже не в первый раз садится за руль пьяным. Теперь ему предстоит ответить по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 3 июля.

В ведомстве отметили, что мужчина добровольно согласился пройти проверку на алкотестере. Дальнейшее разбирательство показало, что ранее мужчина уже привлекался по административной статье за пьяное вождение. В январе 2021 года мировой суд Старого Оскола лишил его прав на полтора года. Теперь в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.