В Воронеже предприниматель перевела мошенникам деньги в попытке купить дешевых раков

Очередной жертвой мошенников стала 32-летняя предприниматель. Девушка открыла магазин рыбных деликатесов. Однако в попытке ввести в ассортимент речных раков лишилась денег. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 3 июля.

Предприниматель нашла на сайте бесплатных объявлений выгодное предложение. Продавец пообещал доставить ей из Астрахани 40 кг отборной деликатесной продукции за 37 тыс. рублей. Девушка перевела по указанным реквизитам деньги. В назначенный день она ожидала автобус на Центральном автовокзале Воронежа, водитель которого должен был передать ей груз. Однако, прождав весь день, девушка так и не получила заказ. Продавец при этом перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда предприниматель обратилась в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».