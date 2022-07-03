Два пенсионера погибли в столкновении «Шкоды» и «Вольво» на трассе в Воронежской области

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Грибановском районе на трассе Р-22 «Каспий» «Шкода» столкнулась с «Вольво». Водитель иномарки, 62-летний мужчина, выехал на встречную полосу, нарушив правила расположения транспортного средства на дороге. ДТП произошло в 13.30 субботы, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель легковушки и его пассажир, 78-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.