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Происшествия3 июля 2022 10:05

Два пенсионера погибли в столкновении «Шкоды» и «Вольво» на трассе в Воронежской области

Легковушка выехала на встречку
Мария Щербакова
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Грибановском районе на трассе Р-22 «Каспий» «Шкода» столкнулась с «Вольво». Водитель иномарки, 62-летний мужчина, выехал на встречную полосу, нарушив правила расположения транспортного средства на дороге. ДТП произошло в 13.30 субботы, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель легковушки и его пассажир, 78-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.