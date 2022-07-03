Еще 97 жителей Воронежской области получили положительные тесты на ковид

За последние сутки в Воронежской области положительные тесты на ковид получили еще 97 человек. В общей сложности с начала пандемии заболело 388 792 жителя. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 3 июля.

От осложнений за прошедшие сутки никто не умер. В целом коронавирус унес жизни 8 336 воронежцев.

Выздоровели еще 98 человек, а всего с марта 2020 года болезнь победители 379 392.

Напомним, днем ранее также не было летальных случаев. С больничного выписали 156 человек, а положительные тесты получили 103.