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Общество3 июля 2022 8:14

Высший балл по ЕГЭ по информатике набрали четыре воронежских выпускника

Экзамен сдавали 1,6 тыс. человек
Мария Щербакова
Средний балл по региону составил 57.

Средний балл по региону составил 57.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронежской области ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году сдавали 1 602 человека. При этом четыре выпускника набрали 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

Средний балл по региону составил 57. Более 70 баллов набрали 548 выпускников, более 85 – 185.

В целом в Воронежской области на сегодняшний день 68 стобалльников. 28 выпускников получили высшую оценку по русскому языку.

Напомним, в пятницу, 1 июля стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Большинство воронежских школьников, выбрали английский. Кроме того, сдавали немецкий и французский, а два человека написали экзамен по китайскому.