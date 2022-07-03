Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 6:52

В Воронежской области в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки

Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку
Мария Щербакова
Мужчина скончался на месте до приезда скорой

Мужчина скончался на месте до приезда скорой

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Аннинском районе на дороге Р-298 столкнулись «Митсубиси Лансер» и грузовой автомобиль «Вольво». 43-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло в 01.25 субботы, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.