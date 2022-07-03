В Воронежской области в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель иномарки

Мужчина скончался на месте до приезда скорой Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Аннинском районе на дороге Р-298 столкнулись «Митсубиси Лансер» и грузовой автомобиль «Вольво». 43-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло в 01.25 субботы, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.