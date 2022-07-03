Рабочая неделя в Воронеже начнется с жары в 30 градусов

На рабочей неделе в Воронежскую область придет жара. Воздух прогреется до 30 градусов. По прогнозам синоптиков дождей не будет. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В понедельник, 4 июля, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду ночью и 6-11 днем. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем – 26-30. В Воронеже 14-16 и 26-31 соответственно.

Во вторник, 5 июля, также переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Ночью будет 11-16 градусов тепла, днем – 27-32. В областном центре – 14-16 и 29-31 соответственно.