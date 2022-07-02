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Общество2 июля 2022 16:02

В Воронеже пропал 38-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

Мужчина не выходит на связь третий день
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски 38-летнего Андрея Сонина из Воронежа. Мужчина ушел из дома 30 июня и до сих пор не вернулся. Об этом рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в субботу, 2 июля.

Из ориентировки известны приметы пропавшего: рост 190 см, нормальное телосложение, волосы русые, есть залысина, глаза голубые. В день исчезновения Андрей Сонин ушел, одевшись в темно-синюю футболку, синие штаны и бело-сине-зеленые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, срочно сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.