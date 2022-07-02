Воронежская прокуратура проконтролирует проверку ДТП, в котором погибла семья с двухлетним ребенком

Фото прокуратуры региона

Лискинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки жуткой аварии, в которой погибла семья с двухлетним мальчиком 1 июля. Около 17:30 на 603 км автодороги М-4 «Дон» их автомобиль ВАЗ-2115 врезался в КамАЗ с полуприцепом-цистерной. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, 29-летний житель Рамонского района за рулем «пятнадцатой», двигаясь в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в полуприцеп-цистерну. КамАЗом управлял 55-летний житель Краснодарского края. При этом сам тягач буксировал до ближайшей стоянки эвакуатор «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний житель Новоусманского района.

В результате семья, находившаяся в легковушке, погибла до приезда скорой.