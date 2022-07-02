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Общество2 июля 2022 14:17

Пропавшего в Воронежской области 5-летнего мальчика нашли у железной дороги

Ребенок жив и здоров
Евгения ФРОЛОВА

Волонтеры борисоглебской службы добровольцев прекратили поиски пятилетнего мальчика, который пропал сегодня, 2 июля, в Борисоглебске. Ребенка нашли живым и невредимым. Об этом рассказали добровольцы на своей официальной странице во ВКонтакте.

Малыш находился рядом с железной дорогой. По всей видимости он попросту заблудился.

Напомним, мальчик пропал около 10 часов утра в Борисоглебске на улице Суворова. Он вышел из дома на прогулку и не вернулся. Тревогу забила его бабушка. Она и попросила помощи у волонтеров.