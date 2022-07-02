Жительница Воронежской области потеряла почти 300 тысяч рублей, пытаясь спастись от кредита

Фото из архива КП

В Россоши 46-летняя местная жительница стала жертвой аферистов, которые вынудили ее раскрыть свои персональные данные. Ущерб составил 288 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 2 июля.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, и предложил ей оформить кредит на выгодных условиях. Она отказалась. Однако под предлогом отмены заявки правонарушитель получил от нее персональные данные карты. После этого злоумышленник попросту списал с ее счета деньги.

Стражи порядка по факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".