Воронежские полицейские накрыли очередной наркопритон в Железнодорожном районе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже полицейские возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который из своей квартиры в Железнодорожном районе сделал наркопритон. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 2 июля.

Ранее оперативники получили сведения о том, что в одной из квартир в многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого постоянно пируют наркозависимые люди. В ходе проверки выяснилось, что с мая по июнь текущего года хозяин неоднократно предоставлял свое жилище посторонним лицам. Там они потребляли наркотические средства и делились ими с владельцем в качестве платы за гостеприимство.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли предметы со следами «синтетики». Задержанный признался в содеянном и попал под уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».