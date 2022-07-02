В Воронежской области срочно объявили поиски 5-летнего мальчика

Ориентировка Борисоглебской службы добровольцев

В Борисоглебске срочно объявили поиски пятилетнего мальчика Егора Иванова. Ребенок вышел на прогулку из дома на улице Суворова в 10:00 в субботу, 2 июля. Ориентировку распространила в своей группе в соцсетях Борисоглебская служба добровольцев.

Мальчик до сих пор не вернулся. Его ищут родные.

Из ориентировки известны приметы Егора. У него темно-русые волосы, а на левом плече есть большая родинка. В момент исчезновения ребенок был одет в темно-синюю футболку и джинсы. На ногах – резиновые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о Егоре, просят откликнуться по телефонам: 8(919)-234-96-91 или 8(980)-554-58-57.