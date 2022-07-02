На выезде из Воронежа пробка растянулась до Бабяково

Днем, 2 июня, из Воронежа в направлении Новоусманского района растянулась многокилометровая пробка. Она начинается от Остужевского кольца и длится мимо Отрадного практически до села Бабяково. Об этом свидетельствует информация сервиса «Яндекс. пробки».

При этом на участке дороги не зафиксировано ни одной автомобильной аварии. Но зато в трех местах идет ремонт асфальтового полотна. Скорее всего это и увеличение потока машин в выходной день из областного центра за город стало причиной такого масштабного затора.

Что касается дорожной ситуации в Воронеже в целом, то город свободен. Сервис констатирует: пробки всего два балла.