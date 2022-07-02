В Нововоронеже ищут пропавшую без вести 77-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 77-летней Юлии Кий из Нововоронежа. Ориентировку на пенсионерку опубликовали на официальной странице движения в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 1 июня.

О пожилой женщине ее родные ничего не знают с 30 июня. С просьбой помочь они обратились к поисковикам.

Рост Юлии Кий 150 см. Она худощавого телосложения, у нее седые волосы и серые глаза. В день исчезновения женщина была одета в черную кожную куртку, серую блузку и черные гамаши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).