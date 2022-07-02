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Происшествия2 июля 2022 8:51

В перевернувшейся на воронежской трассе «Ниве» погиб 58-летний водитель

Мужчина скончался до приезда скорой
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 1 июля в 9.15 утра в Грибановском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 422 км трассы Курск-Саратов. По предварительным данным правоохранителей, «Шевроле Ниву» сначала отбросило на обочину, потом внезапно машина вылетела на встречную полосу, а потом и вовсе вылетела с трассы и опрокинулась.

58-летний водитель, житель Грибановского района, получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.