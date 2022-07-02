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Общество2 июля 2022 8:00

В Воронежской области ввели желтый уровень опасности 2 июля из-за гроз

Также в регионе ожидается сильный ветер
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

На прогностической карте Гидрометцентра Воронежская область снова показана в желтом цвете. Если ранее синоптики констатировали угрозу высокой пожароопасности, то теперь к этому добавились новые метерологические явления.

Жителей региона на этот раз предупреждают о сильнейшем ветре до 18:00 субботы, 2 июля. Его скорость при порывах будет достигать 15-20 м/с.

Также до 21:00 субботы продержится предупреждение о грозах, которые ожидаются местами по Воронежской области.

В целом в Воронеже и районах области будет тепло – 24-26 градусов выше нуля.