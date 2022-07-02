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Общество2 июля 2022 7:29

В Воронеже пропала 66-летняя женщина с провалами в памяти

От Елены Филипцовой нет вестей с 29 июня
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь найти 66-летнюю Елену Филипцову. Ориентировку на воронежскую пенсионерку добровольцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» 2 июля.

От женщины нет вестей с 29 июня. Поисковики сообщают, что у женщины могут быть провалы в памяти и она не ориентируется в пространстве.

В день исчезновения Елена Филипцова была одета в розовую футболку и черные брюки. Ее рост 168 сантиметров. Она нормального телосложения. Волосы коричневые с проседью и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться пожилая женщина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).