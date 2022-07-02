Семья с двухлетним ребенком погибла в ДТП с КамАЗом на воронежской трассе

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По уточненным данным полиции, в жуткой аварии на трассе в Лискинском районе погибла семья с 2-летним мальчиком. Подробности 2 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП произошло накануне вечером, примерно в 17.30. На 603 км автодороги М-4 "Дон" 29-летний житель Рамонского района на автомобиле «Лада-211540» двигался со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с полуприцепом-цистерной в составе большегруза КамАЗ, которым управлял 55-летний житель Краснодарского края. Буксировал тягач до ближайшей стоянки эвакуатор «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний житель Новоусманского района.

В результате аварии на месте погибла семья, находившаяся в легковушке – водитель и его пассажиры: 29-летняя женщина и 2-х летний мальчик.

По данному факту полицейскими проводится проверка.