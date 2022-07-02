Под Воронежем снимут сериал про таксистку с Андреем Чернышовым, Маратом Башаровым и Ольгой Прокофьевой

фото телеканала «Россия».

В Воронежской области будут снимать сериал с известными артистами. В многосерийной мелодраме «Алла, такси!» появятся достопримечательности Павловска.

Режиссер Рауф Кубаев снимает историю о таксистке. Алла живет в деревне, она замужем за дальнобойщиком, воспитывает сына. Однажды она узнает, что муж ей изменяет и уходит от него. Могущественная свекровь, начальница местной администрации, не позволяет забрать сына и запрещает ей видеться с ним. Оставшись без семьи и без средств к существованию, Алла устраивается на работу в таксопарк. Суровый мужской коллектив принимает ее в штыки: раньше здесь женщины не работали даже мойщицами. Сможет ли Алла заслужить доверие коллег? Сумеет ли вернуть сына? И кто же растопит ее сердце: бывший муж, вознамерившийся вновь завоевать Аллу, или таксист, вставший на ее защиту?

В главной роли - Светлана Колпакова, ее мужа сыграет Андрей Чернышов, также в сериале заняты Александр Михайлов, Ольга Прокофьева и Роман Мадянов, Марат Башаров, Евгений Миллер, Юлия Такшина.

Съемки пройдут в Москве и Павловске. Премьера многосерийной мелодрамы «Алла, такси!» состоится на телеканале «Россия».