«Факел» сможет выступать в РФПЛ и проводить домашние матчи в Воронеже

РФС дал "Факелу" зеленый свет. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Комиссия РФС выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в Воронеже. Это разрешение позволит «Факелу» выступить в розыгрыше РФПЛ в сезоне-2022/23.

Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований. Также была дана оценка состоянию газону арены на предмет соответствия стандарту РФС «Футбольные поля с натуральным травяным покрытием».

Как сообщалось ранее, хавбек Ильнур Альшин спустя шесть лет вернулся в «Факел».