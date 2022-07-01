Сын легендарного воронежца Дмитрия Саутина стал призером Спартакиады учащихся России

Дмитрий (слева) и Иван Саутины. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Пензе проходит финал XI летней Спартакиады учащихся России. В турнире принимают участие юниоры и юниорки 2007-2008 годов рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. За медали Спартакиады ведут борьбу 69 спортсменов из 11 регионов России, среди которых восемь воронежцев.

Сегодня, 1 июля, на пьедестал почета поднялся сын двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду воронежца Дмитрия Саутина Иван. Спортсмен занял третье место в прыжках с трехметрового трамплина. Отметим, что медаль Иван завоевал в свой день рождения - ему сегодня исполнилось 14 лет.