На трассе в Воронежской области легковушка влетела в КамАЗ на эвакуаторе: три человека погибли

По предварительным данным, водитель ВАЗа не выдержал дистанцию Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Бобровском районе на трассе М-4 «Дон» ВАЗ-2115 врезался в КАМаз, который транспортировали на грузовом эвакуаторе. В ДТП погибло три человека. По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию. ДТП произошло в 17.30 пятницы, 1 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства аварии. Известно, что автомобили ехали в сторону Москвы. Среди погибших водитель ВАЗа и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний.