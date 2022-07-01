Производственный корпус театра оперы и балета построят за 555,1 млн рублей

Строительством производственно-репетиционного корпуса Воронежского театра оперы и балета займется ООО «Воронеж Строй Комплекс» за 555,1 млн рублей. Результаты аукциона, которые проводил региональный департамент строительной политики, стали известны в пятницу, 1 июля.

Начальная максимальная цена контракта составляла 560,7 млн рублей. В конкурсе участвовали две компании.

Здание появится на улице Плехановская, 11а. В течение 120 дней с момента заключения договора подрядчик должен будет разработать документацию, в том числе продумать дизайн интерьеров и навигацию, а затем приступить к строительству. Корпус будет пятиэтажным. Предполагается, что его строительство завершится до середины ноября 2024 года.

Напомним, ранее разработчики проекта, компания «Гипрокоммундортранс», показали, как будет выглядеть производственный корпус. В новое здание переедут театральные цеха, здесь разместят складские помещения с декорациями спектаклей, оборудованием и музыкальными инструментами, мастерские по изготовлению костюмов, обуви, а также репетиционные залы для музыкантов и артистов.