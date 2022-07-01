За ограбление салона сотовой связи в Воронеже житель Ростова пойдет суд

Фигурант отобрал ключи у сотрудника офиса сотовой связи Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже будут 31-летнего жителя Ростова-на-Дону за серию разбойных нападений. В нашем городе в 2017 году мужчина вместе с сообщником ограбили офиса сотовой связи на Олеко Дундича. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 1 июля.

Вечером мужчины выследили 22-летнего сотрудника офиса сотовой связи. Угрожая ему ножом, грабители отобрали ключи от офиса, а также выяснили пароль, который необходим для отключения сигнализации. После этого грабители отправились в салон, где из сейфа забрали 153 тыс. рублей.

Во время расследования фигурант признал свою вину. В целом он совершил ограбления на 1,5 млн рублей.