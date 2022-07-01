Под Воронежем директор коммунальной организации получил 600 бюджетных тысяч за невыполненные работы

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего директора «Новоусманского коммунального хозяйства» Валерия Придуненко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам регионального УФСБ и прокуратуры Следственный комитет возбудил в отношении 56-летнего мужчины уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 июля.

По предварительным данным, в сентябре 2021 года администрация Новой Усмани заключила с организацией контракт на ремонт объектов теплоэнергетического хозяйства, в том числе центральной котельной. Подрядчик не успел в срок выполнить все работы. Понимая это, Придуненко указал в документах, что все обязательства выполнены. Организация получила за это 600 тыс. рублей.

О действиях экс-директора стало известно сотрудникам УФСБ. Придуненко допросили, он во всем сознался. В СК рассказали, что уже провели обыски и осмотры. Сейчас изучают служебную документацию, допрашивают свидетелей.

В районной администрации рассказали, что оказывают полное содействие разбирательству.

- Предприняты все меры для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел, как обычно, в штатном режиме, - добавили в пресс-службе райадминистрации. - Имеющегося ресурса котлов достаточно для подачи отопления абонентам, к тому же до конца года будут построены три новых блочно-модульных котельных, которые уже в первое время работы разгрузят центральную минимум на 50 процентов и примут на обслуживание новых потребителей.