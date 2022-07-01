В Воронеже полицейские нашли вора по записям камер наблюдения

В кошельке были деньги и банковские карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле в полицию обратилась 32-летняя жительница Воронежа, у которой на рабочем месте украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Ущерб в общей сложности составил 6 тыс. рублей. В пятницу, 1 июля, в пресс-службе Главка сообщили, что подозреваемый задержан.

Женщина работает в медицинском учреждении в Центральном районе. Днем на своем рабочем месте она обнаружила, что кошелек из сумки пропал.

Преступника удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 35-летний воронежец. Мужчину задержали по месту жительства. В отделе полиции он во всем признался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «кража». Теперь мужчине максимально грозит 5 лет лишения свободы.