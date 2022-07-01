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Общество1 июля 2022 13:36

Памятник воронежскому купцу Клочкову перевезли на территорию храма Дмитрия Солунского

Могильный камень нашли накануне среди мусора на стройплощадке
Ирина КАЗАНИНА
Фото предоставлено управой Ленинского района

Фото предоставлено управой Ленинского района

Найденный воронежцами среди мусора на строительной площадке на проспекте Труда памятник воронежскому купцу из рода Клочковых - Петру Алексеевичу - оперативно перевезли на территорию храма Дмитрия Солунского в парке им. Дурова. Здесь организовано некое «кладбище» могильных камней, которые доставляют с различных мест.

Работы по поднятию и транспортировке могильного камня выполнил комбинат благоустройства Ленинского района по заданию управы. Как рассказали в управе, вес надгробия около 300 килограммов, а выполнено оно из цельного куска гранита.

Напомним, памятник накануне случайно обнаружили среди строительного мусора на месте бывшего комбикормового завода, территорию которого готовят под возведение многоэтажек. Как надгробие оказалось на свалке – загадка, которую сейчас пытаются разгадать историки и краеведы.