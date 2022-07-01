В районе Воронежской области на сельхозземлях разместили свалку

Собственника участка уже установили Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Хохольском районе на сельскохозяйственных землях организовали незаконную свалку отходов. Сигнал об этом поступил в надзорные ведомства. Как сообщает газета «Новости Воронежа», на месте побывали прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры Антон Жуков и глава регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Оказалось, что на сельскохозяйственном участке появилась свалка строительных отходов. Там были разбросаны остатки бетонных конструкций, кирпич, грунт, куски мебели. По информации издания, удалось установить собственника участка. Ко всем, кто причастен к организации незаконного размещения отходов, примут меры прокурорского реагирования.