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Общество1 июля 2022 12:46

"Комсомольская правда" сняла видео открытия нового памятника Аленке в Нововоронеже

В этот раз девушка выглядит миловидной, от жуткого образа предыдущей не осталось и следа
Авторы (2):
Ирина ШАБАНОВА
Ольга ЧЕРНУШКИНА
Новая Аленка отлита из бронзы

Новая Аленка отлита из бронзы

Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

В Нововоронеже 1 июля в центральном парке торжественно открыли новый памятник основательнице села Аленке. Корреспондент «Комсомольской правды» снял видео, на котором торжественно с арт-объекта снимают белую ткань и местные жители, и гости города впервые его видят.

Новая бронзовая Аленка 2,5 метров высотой совершенно не похожа на предыдущую версию – девушка на этот раз более женственная. Московские меценаты поспособствовали тому, чтобы скульптуру сделали для Нововоронежа абсолютно безвозмездно. Аленка изображена так же в полный рост, но уже без излишеств в пропорциях, с одухотворенным лицом и утонченной фигурой.

В преддверии открытия арт-объекта

В преддверии открытия арт-объекта

Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Торжественная церемония открытия совпала с проводимым в городе праздником – первым фестивалем фольклора «Истоки. Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко поздравил присутствующих с долгожданным открытием скульптуры:

– Надеюсь, что новый арт объект «Аленка» и жителям города, и гостям понравится. И будет олицетворять собой любовь и мудрость. А место, где он расположен, станет местом притяжения для отдыха и прогулок.

Напомним, предыдущий арт-объект, прославившийся на всю страну своим жутким видом, был демонтирован 21 декабря 2020 года, спустя три дня после его установки.