С начала года оштрафовали 76 нарушителей противопожарного режима в воронежских лесах

В этом сезоне произошло уже два лесных пожара Фото: из архива «КП»

В этом году при патрулировании в воронежских лесах обнаружили 76 нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства области. Общая сумма штрафов составила почти 658 тысяч рублей.

Пожарную обстановку в лесах контролируют с помощью стационарных камер видеонаблюдения. Их в регионе 46. «Обзор» техники охватывает не только всю лесную территорию, но и прилегающие участки.

В управлении напомнили, что с 8 июня штрафы для нарушителей противопожарных правил выросли в 10 раз. Отныне за пренебрежение установленными требованиями физическому грозит штраф от 15 до 30 тысяч, а юридическому – от 30 до 45 тысяч рублей.