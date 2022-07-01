Воронежец проведет год в колонии за нападение на журналиста шоу Малахова

За нападение с баллончиком на журналиста шоу Малахова юрист Сергей Пастухов получил реальный срок. 35-летний мужчина проведет год в колонии общего режима. Суд вынес приговор по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия». Об этом сообщили в региональном СУ СК в пятницу, 1 июля.

Инцидент произошел 12 ноября 2020 года на улице Бахметьева в Воронеже. Корреспондент программы «Прямой эфир» по заданию редакции приехал в офис юридических фирм ООО «Авилон» и ООО «Авалон». Однако сотрудник фирмы общаться с прессой не пожелал. Пастухов распылил баллончик в лицо журналисту.

Интересно, что в отношении Пастухова и еще 12 человек ведется расследование еще одного уголовного дела. Речь идет о 500 эпизодах мошенничества. Фигуранты, будучи фиктивными сотрудниками ряда фирм, под видом оказания юридических услуг получали деньги от горожан. Ущерб оценили в 20 млн рублей.

В нападении на корреспондента Пастухов не признался. Он отказался давать показания. Однако следователи собрали достаточно доказательств.

Отметим, приговор пока в законную силу не вступил. Юрист может обжаловать его в течение 10 дней.