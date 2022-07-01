В Воронеже выпустили подарочную книгу о Петре I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже к 350-летию Петра Великого выпустили тематическое подарочное издание - «Петр Великий: Воронежские страницы».

Историк Николай Комолов с документальной точностью воспроизвел историю визитов Петра I на воронежскую землю с 1696 по 1722 годы. Впервые в литературе описывается новый, ранее неизвестный визит Петра в Воронеж осенью 1701 года. Подробно излагается деятельность царя, связанная с основанием и развитием кораблестроения, его досуг в Воронеже, отношения с первым воронежским епископом Митрофаном.

- Органичным дополнением книги являются небольшие очерки-вставки, посвященные развитию воронежского судостроения до Петра I, истории возникновения современных городов Павловска и Новохоперска. Книга красиво иллюстрирована, в том числе редкими и уникальными изображениями, - отметили издатели.

Книга есть в музее, посвященном Петру Великому и его деяниям в Воронеже, «Петровские корабли» (ул. Свободы, 59).