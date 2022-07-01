В Воронежской области будут судить заведующего ветеринарного участка за обман предпринимателя на 19 тыс. рублей

Заведующего Верхне-Карачанского ветеринарного участка (Грибановская районная станция по борьбе с болезнями животных) будут судить за мошенничество. В региональном СУ СК завершили расследование уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 июля.

По данным следствия, 55-летний мужчина обманывал предпринимателя, завышая стоимость ветеринарно-сопроводительных услуг. Деньги поступали на карту заведующего, разницу он забирал себе. В общей сложности с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый получил более 19 тыс. рублей.

Заведующий полностью признал свою вину. Он добровольно возместил предпринимателю ущерб.

В ведомстве отметили, что ранее в суд передали еще одно уголовное дело в отношении заведующего. Речь идет о получении взятки в значительном размере.